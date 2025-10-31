سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يحاول التخلص من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 31-10-2025

شهد سعر البتكوين (BTCUSD) قفزة صعودية ملحوظة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدعوماً بثبات مستوى الدعم المحوري 106,800$، وهو المستوى الذي سبق وأن استهدفناه في تحليلاتنا السابقة، هذا الارتداد منح السعر زخماً إيجابياً ساعده على تعويض جزء من خسائره الأخيرة، بالتزامن مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية بعد فترة من التشبع البيعي المفرط، ليحاول بذلك تصريف البعض من هذا التشبع البيعي.

في المقابل لا تزال تحركات السعر تواجه بعض الضغوط الفنية نتيجة استمرار تداوله دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، إضافة إلى خروجه سابقاً من نطاق قناة سعرية تصحيحية صاعدة على المدى القصير، وهو ما يبقي الضغوط السلبية حاضرة ما لم ينجح السعر في استعادة مستويات مقاومة رئيسية تعزز من قوة الاتجاه الصاعد من جديد.

