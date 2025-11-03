تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 03-11-2025

تقدم قليلاً سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، في محاولة من الزوج لتعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وليحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل.

