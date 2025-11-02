شركة “ستراتيجي” تسجل أرباح بـ 2.8 مليار دولار في الربع الثالث…وارتفاع قيمة حيازات البيتكوين إلى 70.9 مليار دولار

أعلنت شركة “ستراتيجي” عن نتائج قوية في الربع الثالث من عام 2025، محققة صافي دخل بلغ 2.8 مليار دولار وربحية 8.42 دولار للسهم الواحد، مدفوعة في المقام الأول بالأداء الإيجابي لحيازاتها من البيتكوين.

شركة “ستراتيجي” تحقق ما قيمته 12.9 مليار دولار من الأرباح الغير محققة:

حتى تاريخ 26 أكتوبر، تمتلك الشركة 640,808 BTC تم شراؤها بقيمة إجمالية تبلغ 47.44 مليار دولار (بمتوسط 74,032 دولار لكل عملة).

بناء على السعر السوقي البالغ 110,600 دولار، تبلغ القيمة الحالية للمخزون 70.9 مليار دولار، ما يمثل أرباح غير محققة قدرها 12.9 مليار دولار، وعائد 26%.

صرّح الرئيس التنفيذي “فونغ لي”:

عززنا موقعنا كشركة رائدة عالميا في تخزين البيتكوين، وجمعنا أكثر من 20 مليار دولار هذا العام عبر منصتنا لأسواق رأس المال.

تمويل قوي وخطة طويلة الأجل:

جمعت الشركة 5.1 مليار دولار خلال الربع الثالث، و89.5 مليون دولار إضافية حتى 26 أكتوبر.

ارتفع النقد وما يعادله إلى 54.3 مليون دولار مقارنة بـ 38.1 مليون دولار بنهاية 2024.

أكدت شركة “ستراتيجي” هدفها بتحقيق عائد 30% على البيتكوين ومكاسب بـ 20 مليار دولار مع نهاية 2025، بافتراض وصول السعر إلى 150,000 دولار.

خلال نشر تقرير الأرباح، أوضح المؤسس والرئيس التنفيذي “مايكل سايلور” أن تركيز الشركة انتقل من الاستحواذ إلى زيادة عائد البيتكوين للمساهمين العاديين، من خلال أدوات مالية مثل الأسهم الممتازة دون التوسع في الديون.

تخطط الشركة لتحويل السندات القابلة للتحويل إلى أسهم بحلول 2029.

تعمل على إصدار أسهم مفضلة مقومة باليورو.

تستهدف الشركة الحفاظ على عوائد رأس المال المؤجلة ضريبيا لمدة 10 سنوات.

أكد “سايلور” أن رؤية “ستراتيجي” تمتد لعقد كامل، مع هدف بتجاوز أداء البيتكوين رقمه القياسي خلال أربع سنوات، لكنه شدد على أهمية الصبر والاستثمار طويل الأمد.

