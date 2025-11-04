تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 04-11-2025

تقدم قليلاً سعر الذهب (GOLD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مدعوماً ببدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بإيقاع السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي بها قد يدفعه إلى تمديد تلك المكاسب اللحظية، ولكن في المقابل يظل السعر يعاني من الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير.

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للفترة 20-31 أكتوبر 2025

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا اشترك عبر تيليجرام

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة للفترة (20-31 أكتوبر 2025): تقرير الأداء الكامل