تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 04-11-2025

شهد سعر الفضة (SILVER) تداولات اتسمت بالتذبذب على مستوياته اللحظية الأخيرة، مع وجود ضغط سلبي ناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير وتأثر السعر بالخروج من نطاق قناة سعريه فرعية صاعدة، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وهو ما ساعد السعر على التماسك بشكل مؤقت.

