شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 04-11-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-11-04 11:02AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
شهدت أسعار النفط خام برنت (Brent) خسائر حادة بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليستعد السعر حالياً بكسر مستوى الدعم المحوري 63.75$، وذلك وسط تأثره بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، وتعرضه للضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تمديد تلك الخسائر على المدى القريب.
