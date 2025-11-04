تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 04-11-2025

شهدت أسعار النفط خام برنت (Brent) خسائر حادة بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليستعد السعر حالياً بكسر مستوى الدعم المحوري 63.75$، وذلك وسط تأثره بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، وتعرضه للضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تمديد تلك الخسائر على المدى القريب.

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للفترة 20-31 أكتوبر 2025

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا اشترك عبر تيليجرام

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة للفترة (20-31 أكتوبر 2025): تقرير الأداء الكامل