الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 17-11-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 17-11-2025 1/2
  • تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 17-11-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 17-11-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-17 11:13AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

شهد سعر الذهب (GOLD) تداولات اتسمت بالتذبذب على مستوياته اللحظية الأخيرة، متأثراً بكسر خط ميل فرعي صاعد على المدى القصير، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح بتحركاته السابقة في تصريف تشبعه البيعي بها، وقد أدت تداولات السعر الأخيرة إلى تخطي دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغط السلبي المحيط بالسعر في الفترة القادمة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا