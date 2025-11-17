تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 17-11-2025

شهد سعر الذهب (GOLD) تداولات اتسمت بالتذبذب على مستوياته اللحظية الأخيرة، متأثراً بكسر خط ميل فرعي صاعد على المدى القصير، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح بتحركاته السابقة في تصريف تشبعه البيعي بها، وقد أدت تداولات السعر الأخيرة إلى تخطي دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغط السلبي المحيط بالسعر في الفترة القادمة.