- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 17-11-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-11-17 11:15AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
اتسمت تحركات سعر الفضة (SILVER) بالتقلب على المدى اللحظي، ليظل مرتكزاً إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالتزامن مع استناده لخط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، في محاولة من السعر لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، ويساعده في ذلك بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.