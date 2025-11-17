تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 17-11-2025

اتسمت تحركات سعر الفضة (SILVER) بالتقلب على المدى اللحظي، ليظل مرتكزاً إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالتزامن مع استناده لخط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، في محاولة من السعر لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، ويساعده في ذلك بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.