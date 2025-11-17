الاقتصاد

تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 17-11-2025

2025-11-17 11:28AM UTC

مدد سعر الإيثيريوم (ETHUSD) من مكاسبه المبكرة بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، حيث تأثر بتماسك مستوى الدعم المحوري 3,060$، والذي أكسبه زخماً إيجابياً بمساعده توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، لينجح في تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة السعر، ما يشير إلى تلاشى سريع لهذا الزخم الإيجابي المحيط بالسعر.

