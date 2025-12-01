سعر الباوند مقابل الين يفشل بالثبات فوق الحاجز-توقعات اليوم 1-12-2025

بدأ سعر المؤشر تداولات هذا اليوم بسلبية واضحة بتشكيله لشمعة ابتلاعيه بتسلله دون مستوى 6825.00 مما يزيد ذلك التأثير السلبي على التداولات الحالية, ففي حال تعرض السعر لضغوط سلبية إضافية قد يضطر للهبوط مجددا نحو 6775.00 ليختبر بذلك الدعم الإضافي قبل أي محاولة لاستئناف الهجوم الرئيسي الصاعد.

كذلك محاولة خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء قد يزيد من فعالية المسار التصحيحي للتداولات الحالية, أما عودة السعر للاستقرار فوق 6825.00 سيلغي التأثير السلبي ليمنحه ذلك فرصة لتجديد المحاولات الإيجابية والتي قد تستهدف قريبا لمستوى 6780.00 و6905.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6775.00 و 6850.00

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بشكل تصحيحي