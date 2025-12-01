الاقتصاد

سعر الجنيه الإسترليني يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 01-12-2025

أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-01 02:01AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

مدد سعر الذهب (GOLD) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح في اختراق مستوى المقاومة المحوري 4,225$، وهو المستوى الذي كان هدفًا محتملاً في تحليلاتنا السابقة، جاء هذا الاندفاع مدفوعًا بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، رغم وصولها لمناطق شديدة التشبع الشرائي، ما يعكس قوة الزخم المسيطر على حركة السعر.

 

كما يستفيد الذهب من دعم ديناميكي مهم متمثل في استمرار تداوله أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يعزز من استقرار الموجة الفرعية الصاعدة على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية داعمة لهذا المسار، ما يمنحه فرصة لمزيد من الصعود ما لم يواجه ضغوط واضحة في المدى القريب.

