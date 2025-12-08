سعر سهم أوكسيدنتال بتروليوم (OXY) يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 08-12-2025

- 1/2
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-12-08 12:40PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تراجع قليلاً سعر سهم أوكسيدنتال بتروليوم OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION (OXY) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده في التخلص من ضغطه السلبي، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.
لذلك تميل توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 43.45$، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 46.00$.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: حيادي