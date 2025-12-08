الاقتصاد

سعر سهم أوكسيدنتال بتروليوم (OXY) يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 08-12-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر سهم أوكسيدنتال بتروليوم (OXY) يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 08-12-2025 1/2
  • سعر سهم أوكسيدنتال بتروليوم (OXY) يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 08-12-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم أوكسيدنتال بتروليوم (OXY) يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 08-12-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-12-08 12:40PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع قليلاً سعر سهم أوكسيدنتال بتروليوم OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION (OXY) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده في التخلص من ضغطه السلبي، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

 

لذلك تميل توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 43.45$، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 46.00$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: حيادي 

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا