دوج كوين (DOGEUSD) يكافح للتخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 08-12-2025

تراجع قليلاً سعر عملة إيثيروم كلاسيك كوين (ETCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وذلك بالتزامن مع بدء ظهور تقاطع سلبي من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ويأتي هذا في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، ما يضاعف من الضغط السلبي المحيط بالسعر.

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو هبوط سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 12.80، مع وجود فرص للصعود في حالة ان استطاع السعر التخلص من ضغطه السلبي الحالي.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: حيادي