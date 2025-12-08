سعر سهم جينرال ميللز (GIS) يستعد لكسر دعم محوري – توقعات اليوم – 08-12-2025

تراجع قليلاً سعر سهم أوكسيدنتال بتروليوم OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION (OXY) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده في التخلص من ضغطه السلبي، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

لذلك تميل توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 43.45$، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 46.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: حيادي