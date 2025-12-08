الاقتصاد

سعر سهم جنرال إليكتريك (GE) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 08-12-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر سهم جنرال إليكتريك (GE) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 08-12-2025 1/2
  • سعر سهم جنرال إليكتريك (GE) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 08-12-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم جنرال إليكتريك (GE) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 08-12-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-08 12:40PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع قليلاً سعر سهم أوكسيدنتال بتروليوم OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION (OXY) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده في التخلص من ضغطه السلبي، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

 

لذلك تميل توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 43.45$، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 46.00$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: حيادي 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا