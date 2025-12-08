سعر سهم إلكترونيك آرتس (EA) يرتفع على استحياء – توقعات اليوم – 08-12-2025

تراجع سعر سهم جينرال ميللز GENERAL MILLS (GIS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظي، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليستعد السهم بهذا الانخفاض كسر مستوى الدعم المحوري 45.80$، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما قد يكبح من خسائر السهم القادمة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم المذكور 45.80$، ليستهدف بعدها دعمه التالي عند سعر 43.80$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط