تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 15-12-2025

يستقر سعر الذهب (GOLD) على مكاسب قوية بتداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر في تصريف تشبعه الشرائي بها في وقت سابق، كما يستفيد من هيمنة المسار الصاعد على المدى القصير مع تحركاته بمحاذاة خط ميل، يعزز من استقراره تداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 شمعة سابقة.