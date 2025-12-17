سعر النحاس يكرر الإغلاقات الإيجابية-توقعات اليوم 17-12-2025

واصل سعر النحاس تقديمه لإغلاقات إيجابية مستغلا استقراره العام ضمن محاور القناة الرئيسية الصاعدة ليتصدى لسلبية المؤشرات اللحظية بتمركزه المتكرر فوق الدعم الإضافي والمستقر حاليا عند 5.1300$.

نتوقع بتذبذب مؤشر ستوكاستيك حاليا قرب مستوى 80 بدء تشكيل السعر لموجات صاعدة ليسهل ذلك مهمة وصوله للهدف المستقر عند 5.5000$ والذي بتجاوزه سيفتح أمامه باب لتحقيق مكاسب إضافية قد تبدأ من 5.6300$ و5.7400$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.2000$ و 5.5000$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم