الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 18-12-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 18-12-2025 1/2
  • تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 18-12-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 18-12-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-18 11:07AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

شهد سعر الذهب (GOLD) تراجعاً طفيفاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي، ليحاول بذلك اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يعيد إليه حالته الصعودية، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، مع وجود دعم ديناميكي متمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافي على المدى القريب.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا