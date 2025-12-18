تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 18-12-2025

شهد سعر الذهب (GOLD) تراجعاً طفيفاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي، ليحاول بذلك اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يعيد إليه حالته الصعودية، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، مع وجود دعم ديناميكي متمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافي على المدى القريب.