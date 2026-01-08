- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 08-01-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-01-08 13:28PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
يستقر سعر عملة زي كاش كوين (ZECUSD) على خسائر حادة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، والذي شكل ضغطاً ديناميكياً أدى به إلى كسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، ما عرضه للضغط السلبي المضاعف خاصة ويأتي هذا مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من استقرارها بمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.
لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 450.00$، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند سعر 370.00$.
الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط