تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 08-01-2026

يستقر سعر عملة زي كاش كوين (ZECUSD) على خسائر حادة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، والذي شكل ضغطاً ديناميكياً أدى به إلى كسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، ما عرضه للضغط السلبي المضاعف خاصة ويأتي هذا مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من استقرارها بمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 450.00$، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند سعر 370.00$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط