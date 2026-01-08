الاقتصاد

تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 08-01-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-08 13:24PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

عاود سعر سهم شركة تيك تو إنترأكتيف TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC (TTWO) الارتفاع خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير، وبالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السهم من تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه قدرة أكبر على تحقيق المزيد من المكاسب في الفترة المقبلة.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 245.00$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 264.80$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

