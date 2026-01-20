سعر النحاس يكرر الإغلاقات السلبية-توقعات اليوم 20-1-2026

لا تغيير على محاولات تفعيل سعر النحاس للسيناريو التصحيحي الهابط نتيجة للثبات المتكرر دون الحاجز المستقر عند 5.9700$ خلال التداولات الأخيرة, كذلك خروج مؤشر ستوكاستيك حاليا من مستوى تشبع الشراء يؤكد تعرض السعر لضغوط سلبية لحظية لنبقى على توقعنا بمحاولة استهدافه قريبا لمستوى 5.6500$ وصولا للدعم المتمركز عند 5.5100$.

أما عودة السعر للثبات فوق الحاجز وتقديمه لإغلاق إيجابي, سيعزز ذلك فرص استئنافه للهجوم الرئيسي الصاعد باندفاعه مباشرة نحو 6.1900$ ليواجه بذلك مقاومة القناة الصاعدة ومن ثم لنراقب تصرفه لنتمكن من تحديد الاتجاه المتوقع للتداولات المستقبلية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.7500$ و 5.9500$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بشكل تصحيحي