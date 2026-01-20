شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يكرر الإغلاقات السلبية-توقعات اليوم 20-1-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-01-20 05:17AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
لا تغيير على محاولات تفعيل سعر النحاس للسيناريو التصحيحي الهابط نتيجة للثبات المتكرر دون الحاجز المستقر عند 5.9700$ خلال التداولات الأخيرة, كذلك خروج مؤشر ستوكاستيك حاليا من مستوى تشبع الشراء يؤكد تعرض السعر لضغوط سلبية لحظية لنبقى على توقعنا بمحاولة استهدافه قريبا لمستوى 5.6500$ وصولا للدعم المتمركز عند 5.5100$.
أما عودة السعر للثبات فوق الحاجز وتقديمه لإغلاق إيجابي, سيعزز ذلك فرص استئنافه للهجوم الرئيسي الصاعد باندفاعه مباشرة نحو 6.1900$ ليواجه بذلك مقاومة القناة الصاعدة ومن ثم لنراقب تصرفه لنتمكن من تحديد الاتجاه المتوقع للتداولات المستقبلية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.7500$ و 5.9500$
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بشكل تصحيحي