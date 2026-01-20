الاقتصاد

سعر البلاتين يقاوم سلبية ستوكاستيك– توقعات اليوم 20-1-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-20 05:17AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

لا تغيير على محاولات تفعيل سعر النحاس للسيناريو التصحيحي الهابط نتيجة للثبات المتكرر دون الحاجز المستقر عند 5.9700$ خلال التداولات الأخيرة, كذلك خروج مؤشر ستوكاستيك حاليا من مستوى تشبع الشراء يؤكد تعرض السعر لضغوط سلبية لحظية لنبقى على توقعنا بمحاولة استهدافه قريبا لمستوى 5.6500$ وصولا للدعم المتمركز عند 5.5100$.

 

أما عودة السعر للثبات فوق الحاجز وتقديمه لإغلاق إيجابي, سيعزز ذلك فرص استئنافه للهجوم الرئيسي الصاعد باندفاعه مباشرة نحو 6.1900$ ليواجه بذلك مقاومة القناة الصاعدة ومن ثم لنراقب تصرفه لنتمكن من تحديد الاتجاه المتوقع للتداولات المستقبلية.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.7500$ و 5.9500$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بشكل تصحيحي

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

