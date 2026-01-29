تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 29-01-2026

تراجع سعر سهم مايكروستراتيجي MICROSTRATEGY (MSTR) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد السهم بهذا الانخفاض كسر مستوى الدعم المحوري 152.35$، وسط استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم المذكور 152.35$، ليستهدف بعدها دعمه التالي عند سعر 93.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط