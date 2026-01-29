تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 29-01-2026

انخفض سعر سهم Palantir Technologies Inc (PLTR) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط تأثرا في وقت سابق بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وبالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السهم من تصريف تشبعه البيعي بها، ما يفسح له المجال لتسجيل المزيد من الخسائر على المدى القريب.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 177.30$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 147.55$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط