تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 29-01-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-01-29 17:37PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انزلق سعر البتكوين (BTCUSD) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر مستوى الدعم 86,000$ هذا الدعم الذي كان هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وليصل بدوره إلى الدعم المحوري 84,500$ استعداداً لكسره، وسط استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع سيطرة الاتجاه الهابط وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

