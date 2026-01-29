تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 29-01-2026

انزلق سعر البتكوين (BTCUSD) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر مستوى الدعم 86,000$ هذا الدعم الذي كان هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وليصل بدوره إلى الدعم المحوري 84,500$ استعداداً لكسره، وسط استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع سيطرة الاتجاه الهابط وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.