سعر النفط الخام يحافظ على مساره الصاعد رغم التراجع اللحظي – توقعات اليوم – 05-02-2026

تراجع سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستقر أدنى مستوى المقاومة المحوري 5,000$، في ظل فشل السعر حتى الآن في استعادة هذا الحاجز النفسي المهم، ويأتي هذا الأداء في سياق سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، ما يحد من فرص التعافي السريع خلال الفترة الحالية.

وتتفاقم الضغوط السلبية مع استمرار تداولات الذهب دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية إضافية، بالتزامن مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما يعزز من احتمالات استمرار التراجع أو الدخول في حركة تذبذب سلبية على المدى القريب.