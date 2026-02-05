الاقتصاد

سعر البتكوين (BTCUSD) يعمق من خسائره – توقعات اليوم – 05-02-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-05 02:35AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستقر أدنى مستوى المقاومة المحوري 5,000$، في ظل فشل السعر حتى الآن في استعادة هذا الحاجز النفسي المهم، ويأتي هذا الأداء في سياق سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، ما يحد من فرص التعافي السريع خلال الفترة الحالية.

 

وتتفاقم الضغوط السلبية مع استمرار تداولات الذهب دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية إضافية، بالتزامن مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما يعزز من احتمالات استمرار التراجع أو الدخول في حركة تذبذب سلبية على المدى القريب.

