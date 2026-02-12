شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخلي عن ذروة أسبوعين بسبب الفائدة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتتخلى عن أعلى مستوى في أسبوعين، بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح، بالإضافة إلى ضغط انتعاش مستويات الدولار الأمريكي عقب صدور بيانات قوية عن سوق العمل في الولايات المتحدة.



قلصت تلك البيانات من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في مارس المقبل.ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون غداً الجمعة صدور بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.8% إلى (5,045.23$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (5,084.18$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (5,100.38$).



•عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء، حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 1.2% ، وسجلت أعلى مستوى في أسبوعين عند 5,119.21 دولاراً للأونصة ،بسبب تجدد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.1% ،ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى في أسبوعين ،عاكساً انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.



يأتي هذا الانتعاش بعد صدور بيانات قوية عن سوق العمل في الولايات المتحدة،والتي قلصت من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في الأجل القريب.



الفائدة الأمريكية

•أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف تفوق التوقعات خلال ديسمبر الماضي ، مع انخفاض معدل البطالة وارتفاع متوسط الأجر بالساعة.



•عقب تلك البيانات ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ :ارتفع تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع مارس من 79% إلى 95% ،وتراجع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس من 21% إلى 5%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى متابعة تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



•تصدر غداً الجمعة بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة لشهر يناير ، و التي ستوفر أدلة حاسمة حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.



توقعات حول أداء الذهب

قال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك: تراجع الذهب من فوق 5100 دولار، والفضة من فوق 86 دولارًا، بعد أن خففت بيانات الوظائف الأمريكية الأقوى من المتوقع من التوقعات بخفض وشيك لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مما أدى إلى ارتفاع الدولار.



وأضاف هانسن: يشير التركيز المتجدد على البيانات الاقتصادية الواردة إلى نوع من التعافي بعد الارتفاع الأخير في التقلبات، في حين أن عطلة رأس السنة القمرية القادمة في الصين قد تُضعف شهية المخاطرة والسيولة.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،ارتفعت يوم الأربعاء بنحو 2.0 طن متري،ليرتفع الإجمالي إلى 1,080.32 طن متري،الأعلى منذ 4 فبراير الجاري.



نظرة فنية

