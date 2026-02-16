سعر سهم فيرتيكس (VRTX) يخترق مقاومة مهمة – توقعات اليوم – 16-02-2026

- 1/2
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-02-16 13:09PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
قفز سعر سهم فيرتيكس VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED (VRTX) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابيا ساعده على تحقيق تلك المكاسب الأخيرة، لينجح بذلك في اختراق مستوى المقاومة المهم 484.55$، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي.
لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 484.55$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 519.65$.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد