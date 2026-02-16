سعر سهم إي باي (EBAY) يرتفع بتأثير دعم محوري – توقعات اليوم – 16-02-2026

قفز سعر سهم فيرتيكس VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED (VRTX) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابيا ساعده على تحقيق تلك المكاسب الأخيرة، لينجح بذلك في اختراق مستوى المقاومة المهم 484.55$، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 484.55$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 519.65$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد