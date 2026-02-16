الاقتصاد

سعر سهم سي في إس (CVS) يكافح للتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 16-02-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر سهم سي في إس (CVS) يكافح للتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 16-02-2026 1/2
  • سعر سهم سي في إس (CVS) يكافح للتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 16-02-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم سي في إس (CVS) يكافح للتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 16-02-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-16 13:09PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

قفز سعر سهم فيرتيكس VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED (VRTX) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابيا ساعده على تحقيق تلك المكاسب الأخيرة، لينجح بذلك في اختراق مستوى المقاومة المهم 484.55$، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 484.55$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 519.65$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا