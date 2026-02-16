الاقتصاد

سعر سهم فيكتوريا سيكريت (VSCO) يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 16-02-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-16 13:09PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

صعد سعر سهم إي باي EBAY INC (EBAY) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم المحوري 79.80$، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، والتي يهدف من خلالها تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط.

 

لهذا فتوقعاتنا تميل نحو هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم المذكور 79.80$، ليستهدف بعدها دعمه التالي عند سعر 72.85$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

