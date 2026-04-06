إس آند بي 500 وناسداك يفتتحان الجلسة على ارتفاع مع تقييم آفاق إنهاء صراع الشرق الأوسط

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قبل نحو ثلاثة أسابيع، تراجع سعر النحاس في بورصة بورصة كومكس دون خط الاتجاه الصاعد الذي كان يوجه تحركاته منذ بداية أغسطس 2025. ورغم أن التوقعات طويلة الأجل للطلب على المعدن لا تزال إيجابية، فإن الصراعات الجارية في الشرق الأوسط تلقي بظلالها على التوقعات قصيرة المدى.

ويتعرض ما يُعرف بـ“الدكتور نحاس” — وهو لقب يطلق على النحاس باعتباره مؤشرًا على صحة الاقتصاد العالمي — لضغوط نتيجة قوة الدولار الأمريكي وتصاعد المخاوف بشأن التضخم.

وخلال الأسبوع القصير بسبب العطلات، سيركز المستثمرون على مؤشرات حول اتجاه التضخم من خلال بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي ومحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.

الحرب بين الولايات المتحدة وإيران تضغط على التوقعات قصيرة الأجل

بدأ سعر النحاس العام بقوة مدعومًا بالتفاؤل بشأن نمو الاقتصاد العالمي. وفي نهاية يناير 2026، وصل المعدن الأحمر إلى مستوى قياسي تاريخي، حيث بلغت عقود النحاس في بورصة كومكس 6.57 دولار للرطل.

ومنذ ذلك الحين، تراجع السعر بنحو 15%.

ورغم هذا الانخفاض، لا تزال النظرة طويلة الأجل إيجابية، إذ يُتوقع أن يؤدي الطلب المتزايد من قطاعات مثل:

التحول إلى الكهرباء

الطاقة المتجددة

مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي



إلى حدوث عجز ملحوظ في سوق النحاس خلال عام 2026.

فعلى سبيل المثال، من المتوقع أن تستهلك مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وحدها نحو 500 ألف طن متري من النحاس هذا العام. وفي الوقت نفسه، لا تزال سلاسل الإمداد العالمية للمعدن تواجه هشاشة.

لكن حالة عدم اليقين الناتجة عن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران حدّت من مكاسب النحاس.

فإغلاق مضيق هرمز — أحد أهم الممرات البحرية للطاقة — أدى إلى ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات من ثلاث خانات، ما تسبب في صدمة في أسواق الطاقة وأثار مخاوف المستثمرين من احتمال حدوث ركود اقتصادي وتباطؤ النمو العالمي.

التضخم والدولار يشكلان ضغطًا إضافيًا

كما أدت المخاوف المتزايدة بشأن التضخم إلى تقليص التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الكبرى الأخرى.

هذا التوجه المتشدد في السياسة النقدية عزز قوة الدولار الأمريكي، وهو ما يشكل ضغطًا على النحاس المقوم بالدولار.

وخلال الأسبوع المقبل، سيترقب المستثمرون مؤشرات جديدة بشأن التضخم، مع التركيز على:

محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء

بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الجمعة



وخلال آخر اجتماع للجنة السوق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي في منتصف مارس، أبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير.

وأشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي في كلمته إلى حالة عدم اليقين الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط وتأثيراته طويلة الأجل على الاقتصاد الأمريكي، موضحًا أنه في ظل صدمة الطاقة قد يبقى التضخم عند مستوى 2.4% مرتفعًا لفترة أطول.

وارتفاع التضخم قد يدعم الدولار أكثر، مما يجعل النحاس أكثر تكلفة للمشترين الذين يتعاملون بعملات أخرى، كما يضعف توقعات الطلب على المدى القصير.

التحليل الفني لسعر النحاس

سجل سعر النحاس ثاني أسبوع متتالٍ من المكاسب، رغم أن خسائر شهر مارس أنهت سلسلة ارتفاع استمرت سبعة أشهر.

لكن قوة الدولار وعدم اليقين الناتج عن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران يحدان من صعود المعدن الأحمر.

كما أن النحاس لم يمتلك الزخم الكافي للحفاظ على التداول فوق منطقة الدعم السابقة عند 5.70 دولار للرطل.

ويتم تداول السعر حاليًا:

دون المتوسط المتحرك الأسي لـ25 يومًا

ودون المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يومًا



كما لا يزال السعر أقل من خط الاتجاه الصاعد الذي كان يوجه حركة الأسعار منذ منتصف عام 2025.

التوقعات قصيرة الأجل

من المرجح أن يبقى سعر النحاس تحت الضغط خلال الأسبوع المقبل مع استمرار تأثير الصراع في الشرق الأوسط على توقعات الطلب.

وقد يواجه السعر مقاومة قرب المتوسط المتحرك لـ50 يومًا عند مستوى 5.69 دولار.

وفي حال تمكن من الارتفاع فوق هذا المستوى، فقد يواجه مقاومة إضافية قرب نقطة التقاء المؤشرين الفنيين عند 5.75 دولار.

أما في حال هبوط السعر دون منطقة الدعم الحالية عند 5.50 دولار، فقد يتجه نحو مستوى 5.46 دولار.