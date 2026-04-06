شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوراكل تتراجع 24% حتى الآن في 2026 وسط مخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي: هل لا تزال قادرة على الصعود؟ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسهم أوراكل (NYSE: ORCL) بنسبة تزيد عن 24% حتى الآن في عام 2026، مع تزايد قلق المستثمرين بشأن استثمارات الشركة العدوانية في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويتم دعم توسع أوراكل في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بخطط لزيادة التمويل عبر الدين وحقوق الملكية بما يصل إلى 50 مليار دولار، ما أثار مخاوف بشأن زيادة كبيرة في ديون الشركة وإمكانية حدوث تدفقات نقدية حرة سالبة خلال السنوات القليلة المقبلة. كما يقلق المستثمرون بشأن قدرة الشركة على التنفيذ على نطاق واسع وتحويل هذه الاستثمارات إلى تدفقات نقدية مستدامة وعالية العائد.

عدة عوامل نمو داعمة

أنهت أوراكل الربع الثالث من السنة المالية 2026 (المنتهية في 28 فبراير) بـ التزامات الأداء المتبقية (RPO)، وهي مقياس للطلبات المتعاقد عليها، بقيمة تقارب 553 مليار دولار، بزيادة 325% على أساس سنوي.

ويستمر الطلب على بنية تحتية الذكاء الاصطناعي في تجاوز العرض المتاح. ونتيجة لذلك، أشارت الإدارة إلى أن أوراكل لا تبني طاقة احتياطية مضاربية، بل توسع بشكل رئيسي لتلبية الطلب المتعاقد عليه على الذكاء الاصطناعي. جزء كبير من هذه الطاقة مأمون بالفعل بموجب عقود، وفي بعض الحالات مدعوم من قبل شركاء أو عملاء، مما يساعد في تقليل المخاطر على الميزانية العمومية. وإذا تحولت هذه العقود كما هو متوقع، فقد تشهد القيمة الحالية لأوراكل تحسناً كبيراً.

وتبرز أداء الشركة التشغيلي مدى الطلب المدفوع بالذكاء الاصطناعي. ففي الربع الثالث، ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 22% على أساس سنوي ليصل إلى 17.2 مليار دولار، بينما زادت الأرباح وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (GAAP) للسهم الواحد بنسبة 24% على أساس سنوي لتصل إلى 1.27 دولار.

وسجلت إيرادات الحوسبة السحابية قفزة بنسبة 44% على أساس سنوي لتصل إلى 8.9 مليار دولار، منها 4.9 مليار دولار من البنية التحتية السحابية و4.0 مليار دولار من تطبيقات الحوسبة السحابية. ونمت أعمال قاعدة البيانات متعددة السحابات لأوراكل بنسبة مذهلة بلغت 531% على أساس سنوي، مما يبرز الطلب القوي من المؤسسات لتشغيل قواعد بيانات أوراكل عبر عدة منصات سحابية.

ويولد نشاط البنية التحتية للذكاء الاصطناعي للشركة هوامش تزيد على 30%، بينما تحقق أعمال خدمات قواعد البيانات الأعلى هامشاً هوامش إجمالية تتراوح بين 60% و80%. وتؤكد الإدارة أن الشركة تستفيد من "تأثير الهالة"، حيث يؤدي تبني البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى زيادة الطلب على خدمات أوراكل السحابية الأخرى، بما في ذلك قواعد البيانات والتطبيقات، مما يمكن أن يحسن الرؤية العامة للإيرادات وربحية الشركة على المدى الطويل.

صفقات الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق وتدابير خفض التكاليف

كما أمنت أوراكل عدة صفقات وشراكات بارزة في مجال الذكاء الاصطناعي.

ففي سبتمبر 2025، وقعت الشركة صفقة بقيمة 300 مليار دولار لمدة خمس سنوات للحصول على قدرة الحوسبة مع أوبن أيه آي (OpenAI). كما تشارك أوراكل في مبادرة ستارغيت (Stargate)، وهو مشروع بقيمة تصل إلى 500 مليار دولار لبناء حوالي 10 غيغاوات من طاقة مراكز البيانات. وتضع هذه الشراكات أوراكل ضمن مجموعة صغيرة من الشركات المشاركة في بناء البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي.

كما تقوم الشركة بتسريح آلاف الوظائف وإعادة توجيه الموارد نحو استثمارات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. وعلى الرغم من أن ذلك يخلق اضطراباً قصير المدى، إلا أنه يمكن أن يحسن في النهاية هوامش أرباح الشركة والتدفقات النقدية الحرة.

استثمار عالي المخاطر وعالي العائد في الذكاء الاصطناعي

تتحول أوراكل تدريجياً من مزود تقليدي لبرمجيات المؤسسات إلى شركة بنية تحتية كاملة للذكاء الاصطناعي. وعلى الرغم من أن الفرصة ضخمة، فإن نجاح الشركة يعتمد بشكل كبير على قدراتها في التنفيذ.

وتُتداول الأسهم عند 18.3 ضعف الأرباح المتوقعة، وهو معدل يبدو معقولاً. وإذا تمكنت الشركة من تسليم طلباتها والحفاظ على مسار النمو الحالي، فقد يمثل الانخفاض الأخير في سعر السهم نقطة دخول جذابة للمستثمرين على المدى الطويل.

هل يجب شراء أسهم أوراكل الآن؟

قبل الاستثمار في أسهم أوراكل، ضع في اعتبارك ما يلي:

حدد فريق محللي Motley Fool Stock Advisor للتو ما يعتقدون أنه أفضل 10 أسهم للمستثمرين للشراء الآن… ولم يكن أوراكل ضمنها. والأسهم العشر التي تم اختيارها يمكن أن تحقق عوائد ضخمة خلال السنوات المقبلة.

على سبيل المثال، عندما ظهر نتفليكس في هذه القائمة في 17 ديسمبر 2004، لو استثمرت 1000 دولار عند التوصية، لبلغت قيمتها 532,066 دولار!* أو عندما ظهر إنفيديا في 15 أبريل 2005، لو استثمرت 1000 دولار عند التوصية، لبلغت قيمتها 1,087,496 دولار!*

ويجدر بالذكر أن العائد الإجمالي المتوسط لقائمة Stock Advisor هو 926% — وهو أداء يفوق بكثير أداء S&P 500 البالغ 185%.

لا تفوت أحدث قائمة لأفضل 10 أسهم، المتاحة عبر Stock Advisor، وانضم إلى مجتمع استثماري بني بواسطة مستثمرين أفراد لمستثمرين أفراد.