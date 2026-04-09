تحديث توقع سعر الفضة اليوم 09-04-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-04-09 05:10AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
واصل سعر المؤشر بتداولات يوم أمس تشكيله لموجات تصحيحية سلبية لنلاحظ ملامسته للهدف الرئيسي المستقر عند 98.20 ومن ثم ليرتد بشكل قوي نحو 98.80 ليستقر بذلك فوق محور المتوسط المتحرك 55.
تعارض المؤشرات الرئيسية حاليا قد يدفع بالسعر لتقديم تداولات جانبية غير مستقرة إلا أن الثبات المتكرر فوق 98.20 سيزيد من فرص تفعيله للمحاولات الصاعدة والتي قد تستهدف بدورها لمستوى 99.15 و99.45 على التوالي.
نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 98.65 و 99.15
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات 98.20