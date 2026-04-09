تحديث توقع سعر الفضة اليوم 09-04-2026

واصل سعر المؤشر بتداولات يوم أمس تشكيله لموجات تصحيحية سلبية لنلاحظ ملامسته للهدف الرئيسي المستقر عند 98.20 ومن ثم ليرتد بشكل قوي نحو 98.80 ليستقر بذلك فوق محور المتوسط المتحرك 55.

تعارض المؤشرات الرئيسية حاليا قد يدفع بالسعر لتقديم تداولات جانبية غير مستقرة إلا أن الثبات المتكرر فوق 98.20 سيزيد من فرص تفعيله للمحاولات الصاعدة والتي قد تستهدف بدورها لمستوى 99.15 و99.45 على التوالي.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 98.65 و 99.15

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات 98.20