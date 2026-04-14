سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يهاجم مقاومة محورية – توقعات اليوم – 14-04-2026

واصل سعر الإيثيريوم (ETHUSD) الصعود بشكل قوي خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليهاجم مستوى المقاومة المحوري 2,380$، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط الديناميكي والإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.