العقارية السعودية توقع عقد خدمات إدارة مرافق مع شركة تابعة بقيمة 50.12 مليون ريال

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية يوم الثلاثاء، بعد تقارير عن جهود جديدة لتهدئة الصراع في الشرق الأوسط عززت معنويات المستثمرين، في الوقت الذي قيّم فيه المتداولون سلسلة من نتائج أرباح الشركات.

وقالت مصادر لوكالة رويترز إن وفودًا من الولايات المتحدة وإيران قد تستأنف محادثات في باكستان هذا الأسبوع لإنهاء الحرب. كما صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق.

وقال بوب سافاج، رئيس استراتيجية الأسواق الكلية في بنك «بي إن واي»: إن “تحول الصراع بين الولايات المتحدة وإيران من الصواريخ إلى الكلمات يترك الأسواق تأمل في بداية نهاية الحرب”.

وعند الساعة 11:26 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.60% إلى 48,508.61 نقطة، بينما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.88% إلى 6,946.39 نقطة، وقفز مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.41% إلى 23,510.64 نقطة.

وكان مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في طريقه لتعويض كامل خسائره منذ بداية الحرب، في حين كان مؤشر ناسداك 100 متجهًا لتسجيل أطول سلسلة مكاسب منذ عام 2021 عند 10 جلسات متتالية.

لكن محللين حذروا من أن أي تصعيد جديد في القتال قد يعكس الاتجاه سريعًا، خاصة مع استمرار المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي للصراع.

وكان صندوق النقد الدولي قد خفّض توقعاته للنمو العالمي يوم الثلاثاء.

كما يترقب المستثمرون تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال اليوم لتقييم رؤيتهم لتأثير الحرب بين الولايات المتحدة وإيران على السياسة النقدية.

الأرباح تمنح الأسواق اتجاهًا إضافيًا

إلى جانب التطورات الجيوسياسية، يركز المستثمرون على موسم أرباح الشركات لتحديد اتجاهاتهم.

ارتفع سهم شركة بلاك روك بنسبة 4.2% بعد إعلان ارتفاع الأرباح الفصلية بدعم من تدفقات قوية إلى صناديق المؤشرات.

كما صعد سهم سيتي جروب بنسبة 1.5% إلى أعلى مستوى له منذ نحو عقدين بعد تجاوز توقعات الأرباح، بينما ارتفع سهم جونسون آند جونسون بنسبة 1.4% بعد نتائج إيجابية.

في المقابل، تراجع سهم جيه بي مورغان تشيس بنسبة 0.6% بعد نتائجه الفصلية، كما انخفض سهم ويلز فارجو بنسبة 4.8% بسبب ضعف دخل الفوائد.

وفي قطاع الطيران، ارتفع سهم يونايتد إيرلاينز بنسبة 4% وسهم أمريكان إيرلاينز بنسبة 8.9%.

كما قفز سهم غلوبال ستار بنسبة 10.1% بعد اتفاق شركة أمازون على الاستحواذ عليها.

وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفعت بأقل من المتوقع خلال مارس، مما دعم المعنويات في الأسواق.