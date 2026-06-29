شكرا لقرائتكم خبر عن البيتكوين يتعافى قليلاً مع اتفاق الولايات المتحدة وإيران على وقف الهجمات واستئناف المحادثات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يواصل خسائره مقابل سلة من العملات

•الولايات المتحدة وإيران توقفان الأعمال العدائية مؤقتًا

•الأسواق تترقب فعاليات منتدى البنك المركزي الأوروبي

•الأسواق في انتظار بيانات هامة عن سوق العمل الأمريكي



فقدت أسعار الفضة قرابة 3% بالسوق الأوروبية يوم الاثنين في بداية سلبية لتداولات الأسبوع الجديد، لتستأنف خسائرها التي توقفت على مدار يومين ،لتقترب مرة أخرى من المستويات الأدنى في سبعة أشهر. ويكبح تلك الخسائر تراجع مستويات الدولار الأمريكي عقب اتفاق الولايات المتحدة وإيران على وقف الإعمال العدائية و استئناف المحادثات الفنية.



من أجل إعادة تسعير الاحتمالات القائمة حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام ،تترقب الأسواق هذا الأسبوع حديث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "كيفن وارش" ضمن فعاليات منتدى البنك المركزي الأوروبي ،بالإضافة إلى صدور بيانات هامة عن سوق العمل في الولايات المتحدة.



نظرة سعرية

•أسعار الفضة اليوم:انخفضت أسعار معدن الفضة بنحو 3.0% إلى (57.42$ ) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (59.15$)، وسجلت أعلى مستوي عند (59.48$).



•عند تسوية الأسعار يوم الجمعة، حققت أسعار الفضة ارتفاع بنسبة 2.2% ،في ثاني مكسب يومي على التوالي ،مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 55.62 دولارًا للأونصة.



•فقد المعدن الأبيض"الفضة" الأسبوع الفائت نسبة 8.8%،في ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،بسبب ضغط قوة دولار وعوائد الولايات المتحدة المدعومة بتوجهات عدوانية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.2% ،ليواصل خسائره للجلسة الثالثة على التوالي ،عاكسًا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



يأتي هذا التراجع وسط انحسار التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز ،واتفاق الطرفين على استئناف المحادثات الفنية ضمن خراطة الطريقة المحددة سابقًا لمدة 60 يومًا.



مستجدات الحرب الإيرانية

•الولايات المتحدة وإيران توقفان الأعمال العدائية مع استئناف الملاحة في مضيق هرمز بعد اشتباكات نهاية الأسبوع.

• نفذت الولايات المتحدة ضربات استهدفت مواقع إيرانية ،رداً على استهداف الحرس الثوري الإيراني بعض السفن فى مضيق هرمز.

•أدانت دول الخليج الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الإيرانية على البحرين و الكويت.

•أعلنت إسرائيل أنها جددت هجماتها على حزب الله في جنوب لبنان.

•من المقرر أن تُستأنف المفاوضات الفنية غدًا الثلاثاء في الدوحة، حيث سيركز الجانبان على الخلافات المتعلقة بمضيق هرمز، وعلى رأسها حرية الملاحة وآلية إدارة الممر البحري.



منتدى البنك المركزي الأوروبي

تترقب الأسواق هذا الأسبوع باهتمام فعاليات المنتدى السنوي للبنك المركزي الأوروبي في سينترا البرتغالية، في ظل سعي المستثمرين لإعادة تقييم مسار السياسة النقدية العالمية، خاصة مع تراجع أسعار النفط واستمرار تقلبات أسواق الأسهم.



تفتتح رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، أعمال المنتدى اليوم الاثنين بكلمة رئيسية، على أن تتبعها يوم الأربعاء جلسة نقاشية رفيعة المستوى بمشاركة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، إلى جانب عدد من محافظي البنوك المركزية الكبرى.



الفائدة الأمريكية

•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع يوليو المقبل مستقر حاليًا عند 70% ،وتسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة عند 30%.



•وتسعير احتمالات إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع ديسمبر مستقر حاليًا عند 20%،وتسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة عند 80%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى متابعة تعليقات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي.



•تصدر على مدار هذا الأسبوع سلسلة من البيانات الهامة جدًا عن سوق العمل الأمريكي، تصدر الثلاثاء فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة بنهاية مايو الماضي، وتصدر يوم الأربعاء بيانات وظائف الشركات الأمريكية الخاصة لشهر يونيو، ويوم الخميس تصدر طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بالإضافة إلى صدور تقرير الوظائف لشهر يونيو.



نظرة فنية

سعر الفضة تتراجع مع تصاعد الضغوط الفنية – توقعات اليوم – 29-06-2026