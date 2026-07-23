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تراجع جماعي لمؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل التداولات

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واس - نيويورك 0 تبليغ

  • تراجع جماعي لمؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل التداولات 1/2
  • تراجع جماعي لمؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل التداولات 2/2

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 08:51 مساءً كتب شريف احمد - استهلت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية في بورصة وول ستريت تعاملات اليوم على تراجع، وسط انخفاض جماعي شمل المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بداية الجلسة.
وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 463.0 نقطة، بما يعادل 0.89%، ليصل إلى 51755.54 نقطة عند افتتاح التداولات.

مؤشرات الأسهم الأمريكية

كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 80.7 نقطة، أو 1.08%، ليسجل 7418.29 نقطة مع بداية التعاملات.
في المقابل، سجل مؤشر ناسداك المجمع أكبر الخسائر بين المؤشرات الرئيسية، بعدما تراجع 445.4 نقطة، بما يعادل 1.73%، ليصل إلى 25245.542 نقطة عند الافتتاح.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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