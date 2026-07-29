ارتفاع أسعار النفط مدفوعة بتراجع المخزونات الأمريكية

الدمام في الأربعاء 29 يوليو 2026 09:39 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، مدفوعة بتراجع مخزونات النفط الخام الأمريكية، لتعوض بذلك جزءًا من خسائر الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.71 دولار بما ‌يعادل 3.2% إلى 86.80 دولار للبرميل.

في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.26 دولار أو 3.4% إلى 81.95 دولار.