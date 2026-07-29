أرباح الوطنية السعودية للنقل البحري تقفز إلى 2.75 مليار ريال بالربع الثاني لارتفاع أسعار النقل العالمية

سجلت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري قفزة بصافي الأربح خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بالربع المماثل من عام 2024، في ظل ارتفاع أسعار النقل العالمية لعدة قطاعات بالمجموعة.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، ارتفاع صافي الربح إلى 2.75 مليار ريال، بالربع الثاني من عام الحالي، مقابل أرباح بلغت 407.45 مليون ريال بالربع الثاني من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الأرباح جاء نتيجة تحسن الأداء التشغيلي وارتفاع أسعار النقل العالمية لعدة قطاعات بالمجموعة، إلى جانب ارتفاع الأرباح من حصة الشركة في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، وارتفاع الايرادات الأخرى.

وعلى أساس ربع سنوي، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 27.81% مقارنة بأرباح الربع السابق التي بلغت 2.15 مليار ريال.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الثاني من عام 2026 ارتفاع الربح التشغيلي إلى 2.76 مليار ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 520.17 مليون ريال بالربع المماثل من عام 2025، بارتفاع نسبته 429.97%.

وارتفع إجمالي المبيعات/الايرادات بنسبة 156.18% في الربع الثاني من العام الحالي إلى 6.31 مليار ريال ، مقارنة بـ 2.46مليار ريال، للفترة نفسها من العام الماضي.

وقفزت أرباح الشركة بالنصف الأول من عام 2025، إلى 4.9 مليار ريال، مقابل أرباح بلغت 940.27 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 420.7%.