شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب فى ارتفاع حِذر قبيل قرارات الاحتياطي الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يتراجع مقابل سلة من العملات العالمية

•النفط يرتفع بأكثر من 4% بسبب الهجوم على منشآت سعودية

•تجدد التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط

•الأسواق في انتظار أدلة حاسمة حول مسار الفائدة الأمريكية



ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتًا بالأمس ،بدعم التراجع الحالي في مستويات الدولار الأمريكي في سوق الصرف الأجنبي ، ويكبح تلك المكاسب ارتفاع أسعار النفط بسبب تجدد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.



يظل ارتفاع المعدن الثمين محدودًا ،وذلك قبيل صدور قرارات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم ،حيث من المتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة دون أي تغيير ،مع الإفصاح عن المزيد من الأدلة الحاسمة حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بحوالي 0.5% إلى (4,047.83$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,028.54$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (4,010.41$).



•عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ،فقدت أسعار الذهب نسبة 1.2% ،في أول خسارة في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بسبب ضعف الطلب الاستثمار على المعدن الثمين.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بحوالي 0.2% ،ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،مبتعدًا عن أعلى مستوياته فى شهر ،عاكسًا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،تتراجع مستويات الدولار الأمريكي ،مع عزوف المستثمرون عن بناء مراكز شرائية جديدة ،وذلك قبيل صدور قرارات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي فى وقت لاحق اليوم.



أسعار النفط العالمية

قفزت أسعار النفط بأكثر من 4% خلال تعاملات يوم الأربعاء، لترتد بقوة من أدنى مستوياتها في أسبوعين، بعدما أعلنت السعودية إحباط هجوم بطائرات مسيّرة استهدف عددًا من المنشآت النفطية.



نفذت القوات الجوية السعودية، بالتنسيق مع القوات الجوية الأمريكية، ضربات استهدفت مواقع تابعة لجماعات مدعومة من إيران في العراق، في إطار الرد على الهجمات الأخيرة بالطائرات المسيّرة.



مستجدات الحرب الإيرانية

•أفادت بأن الولايات المتحدة اعترضت هجومًا صاروخيًا إيرانيًا استهدف قواتها في المنطقة، أعقبته ضربات جوية أمريكية سعودية ضد مواقع لميليشيات مدعومة من إيران في العراق.



•أعلنت السعودية اعتراض طائرات مسيّرة انطلقت من العراق استهدفت منشآت نفطية، وأكدت على عدم رغبتها في التصعيد، لكنها سترد على أي عدوان.



•رفضت إيران مقترحًا عُمانيًا لإدارة مشتركة للمضيق، متمسكةً بمطالب تمنحها سيطرة أوسع على حركة الملاحة، وهو ما يُعد عقبة جديدة أمام التوصل إلى اتفاق لخفض التصعيد.



•لا تزال القنوات الدبلوماسية مفتوحة، إذ تواصل سلطنة عُمان وعدد من الوسطاء الإقليميين جهودهم لإعادة واشنطن وطهران إلى طاولة المفاوضات، رغم التوترات العسكرية الأخيرة.



مجلس الاحتياطي الفيدرالي

يختتم مجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم اجتماعه الدوري لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد الأكبر فى العالم ، حيث من المتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير يذكر عند نطاق 3.75% ،وذلك للاجتماع الخامس على التوالي.



يصدر قرار الفائدة وبيان السياسة النقدية بحلول الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش ، ويتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي "كيفن وارش" بحلول الساعة 18:30 جرينتش.



حيث من المتوقع أن توفر التعليقات المزيد من الأدلة الحاسمة حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة الأمريكية هذا العام ، لا سيما في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة المرتبطة بالحرب الإيرانية بعد تجدد الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.



الفائدة الأمريكية

•يتوقع بنك جولدمان ساكس أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير فى عام 2026، وأن يؤجل خفضها حتى عام 2027.



•ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع يوليو مستقر حاليًا عند 71% ،وتسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة عند 29%.



•وتسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع ديسمبر مستقر حاليًا عند 10%،و تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة عند 90%.



توقعات حول أداء الذهب

نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي":استمرار تذبذب أسعار الذهب ضمن نطاق ضيق من التداولات ،وقد تؤدي إشارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى الخروج من هذا النطاق.



إذا جاءت نتائج اجتماع السياسة النقدية الفيدرالية أقل عدوانية عما هو متوقعًا فى الأسواق ،بما يقلص احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام ،فمن المرجح أن ترتفع أسعار الذهب فوق حد 4,200 دولارًا للأونصة.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،انخفضت يوم الثلاثاء بنحو 0.57 طن متري ،لينزل الإجمالي إلى 1,008.73 طن متري ،متخليًا عن إجمالي 1,009.30 طن متري "الذي يعد أعلى مستوى منذ 24 يونيو الماضي".



نظرة فنية

سعر الذهب يحاول تصريف تشبعه البيعي - توقعات اليوم – 29-07-2026