ارتفاع مصاريف التشغيل يهبط بأرباح السعودية للطاقة إلى 4.89 مليار ريال في الربع الثاني 2026

تراجعت أرباح الشركة السعودية للطاقة بنسبة 7.44% في الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بالربع المماثل من عام 2025، في ظل ارتفاع مصاريف التشغيل والصيانة وتكاليف التمويل.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، تراجع صافي الأرباح إلى 4.89 مليار ريال، بالربع الثاني من عام الحالي، مقابل أرباح بلغت 5.28 مليار ريال للربع الثاني من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن الانخفاض في صافي الربح يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع مصاريف التشغيل والصيانة نتيجة نمو قاعدة الأصول التشغيلية ودعم موثوقية الخدمة الكهربائية، إلى جانب ارتفاع تكاليف التمويل نتيجة الحصول على تمويلات جديدة لتمويل خطط الإنفاق الرأسمالي.

وعلى أساس ربع سنوي، قفزت أرباح الشركة بنسبة 166.83% مقارنة بأرباح الربع السابق التي بلغت 1.83 مليار ريال.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الثاني من عام 2026 تراجع الربح التشغيلي بشكل طفيف إلى 6.63 مليار ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 6.76 مليار ريال بالربع المماثل من عام 2025، بتراجع نسبته 1.89%.

وارتفع إجمالي المبيعات/الايرادات بنسبة 11.33%، إلى 30.86 مليار ريال للربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بـ 27.72مليار ريال، للفترة نفسها من العام الماضي.

وصعدت أرباح الشركة بالنصف الأول من عام 2026، إلى 6.72 مليار ريال، مقابل أرباح بلغت 6.25 مليار