«رتال» تتحول للخسارة بـ17.2 مليون ريال في الربع الثاني من 2026

الدمام في الأربعاء 5 أغسطس 2026 02:10 مساءً كتب شريف احمد - تحولت شركة رتال للتطوير العمراني للخسارة في الربع الثاني من 2026 بـ17.2 مليون ريال، مقابل أرباح بـ66.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى:
- انخفاض وتيرة المبيعات في المشاريع الجارية والذي انعكس على انخفاض مجمل الأرباح.
- ارتفاع التكاليف التشغيلية والتي شملت مصاريف تطوير الأعمال المرتبطة بفرص عقارية إستراتيجية، وارتفاع تكاليف التسويق والمبيعات بسبب مشاركة الشركة في مؤتمرات ومعارض عقارية وفعاليات تسويقية.
- انخفاض حصة الشركة في أرباح الشركات الزميلة التي يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية خلال الربع الحالي.
- ارتفاع تكاليف الإيرادات بسبب الاعتراف بتكاليف مرتبطة بالمراحل النهاية لإنجاز عدد من المشاريع خلال الربع الحالي.
- تحقيق الشركة أرباح خلال الربع المماثل من العام السابق بلغت 32.7 مليون ريال نتيجة بيع الشركة جزء من الوحدات المملوكة لها في صندوق عقاري.
وسجلت الشركة صافي خسارة عائدة لمساهمي الشركة بلغت (17.2) مليون ريال في الربع الحالي مقابل صافي ربح بلغ 59.3 مليون ريال في الربع السابق.
ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى:
- انخفاض الإيرادات من الصناديق العقارية مقارنة بالربع السابق، والذي جاء مرتبطاً باكتمال إنجاز أحد الصناديق العقارية خلال الربع السابق.
- ارتفاع التكاليف التشغيلية والتي شملت مصاريف تطوير الأعمال المرتبطة بفرص عقارية إستراتيجية، وارتفاع تكاليف التسويق والمبيعات بسبب مشاركة الشركة في مؤتمرات ومعارض عقارية وفعاليات تسويقية.
- انخفاض حصة الشركة في أرباح الشركات الزميلة التي يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية خلال الربع الحالي.
- ارتفاع تكاليف الإيرادات بسبب الاعتراف بتكاليف مرتبطة بالمراحل النهاية لإنجاز عدد من المشاريع مقارنة بالربع السابق.
بلغ صافي الربح العائد لمساهمي الشركة 42.0 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقابل 134.3 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض نسبته 68.7%.
ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى:
- تغير مزيج المبيعات و الإيرادات في المشاريع الجارية والذي ارتبط بتغير هوامش الربحية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
- ارتفاع تكاليف الإيرادات نتيجة الاعتراف بتكاليف مرتبطة بالمراحل النهائية لإنجاز عدد من المشاريع خلال الفترة.
- ارتفاع التكاليف التشغيلية والتي شملت مصاريف تطوير الأعمال المرتبطة بفرص عقارية إستراتيجية، وارتفاع تكاليف التسويق والمبيعات بسبب مشاركة الشركة في مؤتمرات ومعارض عقارية وفعاليات تسويقية.
- انخفاض حصة الشركة في أرباح الشركات الزميلة التي يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية خلال الفترة.
- تحقيق الشركة أرباح خلال الفترة المماثلة من العام السابق بلغت 32.7 مليون ريال نتيجة بيع الشركة جزء من الوحدات المملوكة لها في صندوق عقاري.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى:
- انخفاض وتيرة المبيعات في المشاريع الجارية والذي انعكس على انخفاض مجمل الأرباح.
- ارتفاع التكاليف التشغيلية والتي شملت مصاريف تطوير الأعمال المرتبطة بفرص عقارية إستراتيجية، وارتفاع تكاليف التسويق والمبيعات بسبب مشاركة الشركة في مؤتمرات ومعارض عقارية وفعاليات تسويقية.
- انخفاض حصة الشركة في أرباح الشركات الزميلة التي يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية خلال الربع الحالي.
- ارتفاع تكاليف الإيرادات بسبب الاعتراف بتكاليف مرتبطة بالمراحل النهاية لإنجاز عدد من المشاريع خلال الربع الحالي.
- تحقيق الشركة أرباح خلال الربع المماثل من العام السابق بلغت 32.7 مليون ريال نتيجة بيع الشركة جزء من الوحدات المملوكة لها في صندوق عقاري.
وسجلت الشركة صافي خسارة عائدة لمساهمي الشركة بلغت (17.2) مليون ريال في الربع الحالي مقابل صافي ربح بلغ 59.3 مليون ريال في الربع السابق.
ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى:
- انخفاض الإيرادات من الصناديق العقارية مقارنة بالربع السابق، والذي جاء مرتبطاً باكتمال إنجاز أحد الصناديق العقارية خلال الربع السابق.
- ارتفاع التكاليف التشغيلية والتي شملت مصاريف تطوير الأعمال المرتبطة بفرص عقارية إستراتيجية، وارتفاع تكاليف التسويق والمبيعات بسبب مشاركة الشركة في مؤتمرات ومعارض عقارية وفعاليات تسويقية.
- انخفاض حصة الشركة في أرباح الشركات الزميلة التي يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية خلال الربع الحالي.
- ارتفاع تكاليف الإيرادات بسبب الاعتراف بتكاليف مرتبطة بالمراحل النهاية لإنجاز عدد من المشاريع مقارنة بالربع السابق.
بلغ صافي الربح العائد لمساهمي الشركة 42.0 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقابل 134.3 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض نسبته 68.7%.
ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى:
- تغير مزيج المبيعات و الإيرادات في المشاريع الجارية والذي ارتبط بتغير هوامش الربحية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
- ارتفاع تكاليف الإيرادات نتيجة الاعتراف بتكاليف مرتبطة بالمراحل النهائية لإنجاز عدد من المشاريع خلال الفترة.
- ارتفاع التكاليف التشغيلية والتي شملت مصاريف تطوير الأعمال المرتبطة بفرص عقارية إستراتيجية، وارتفاع تكاليف التسويق والمبيعات بسبب مشاركة الشركة في مؤتمرات ومعارض عقارية وفعاليات تسويقية.
- انخفاض حصة الشركة في أرباح الشركات الزميلة التي يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية خلال الفترة.
- تحقيق الشركة أرباح خلال الفترة المماثلة من العام السابق بلغت 32.7 مليون ريال نتيجة بيع الشركة جزء من الوحدات المملوكة لها في صندوق عقاري.