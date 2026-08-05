«عناية» تتحول للخسارة بـ25 مليون ريال في الربع الثاني من 2026

الدمام في الأربعاء 5 أغسطس 2026 02:10 مساءً كتب شريف احمد - تحولت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني للخسارة في الربع الثاني من 2026 بـ25 مليون ريال، مقابل أرباح بـ169 ألف ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على موقع تداول السعودية، يعزى ذلك الى الأسباب الرئيسية التالية:
* انخفضت إيرادات التأمين بنسبة 15.76% لتصل إلى 41,310 مليون ريال مقارنة ب 49,041 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الأقساط غير المكتسبة، مما أدى إلى تأجيل جزء أكبر من إجمالي الأقساط المكتتبة إلى فترة إعداد التقارير المستقبلية.
* ارتفعت مصاريف خدمات التأمين بنسبة 43.31% لتصل إلى 64,202 مليون ريال مقارنة ب 44,798 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع المطالبات المتكبدة ومصاريف خدمات التأمين ذات الصلة نتيجةً لزيادة الأنشطة التجارية والأعمال.
وقد تم تعويض هذا الانخفاض جزئياً بما يلي:
* بلغت المصاريف التشغيلية الأخرى للربع الحالي 3,827 مليون ريال، مقارنةً بـ 4,535 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام الماضي، بانخفاض قدره 15.61%.
علاوة على ذلك، بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة للربع الحالي 87,620 مليون ريال، مقارنةً بـ 23,037 كليزم ريال خلال الربع المماثل من العام الماضي، بزيادة قدرها 280.34%، والتي تعود بشكل رئيسي إلى نمو الأعمال.
بلغ صافي (الخسارة) / الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل العائد على المساهمين للربع الحالي (25,046) مليون ريال، مقارنةً بـ 37 مليون ريال خلال الربع السابق، بانخفاض قدره 25,083 مليون ريال ويعزى ذلك إلى الأسباب الرئيسية التالية:
* ارتفعت مصاريف خدمات التأمين بنسبة 108% لتصل إلى 64,202 مليون ريال مقارنة ب 30,800 مليون ريال في الربع السابق، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع المطالبات المتكبدة ونفقات خدمات التأمين ذات الصلة الناتجة عن زيادة النشاط التجاري.
علاوة على ذلك، بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة للربع الحالي 87,620 مليون ريال، مقارنةً بـ 23,037 مليون ريال خلال الربع السابق، بزيادة قدرها 280.34%، والتي تعود بشكل رئيسي إلى نمو الأعمال.
بلغ صافي (الخسارة) / الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل العائدة إلى المساهمين للفترة الحالية (25,009) ألف ريال، مقارنةً بربح قدره 682 ألف ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض قدره 25,691 الف ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الأسباب التالية:
* انخفضت إيرادات التأمين بنسبة 30% لتصل إلى 73,100 الف ريال مقارنة ب 104,902 الف ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الأقساط غير المكتسبة، مما أدى إلى تأجيل جزء أكبر من إجمالي الأقساط المكتتبة إلى فترة إعداد التقارير المستقبلية.
وقد تم تعويض هذا التراجع جزئياً بما يلي:
بلغت المصروفات التشغيلية الأخرى للفترة الحالية 6,140 ألف ريال، مقارنةً بـ 9,049 ألف ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض قدره 32.15%.
علاوةً على ذلك، بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للفترة الحالية 142,762 ألف ريال، مقارنةً بـ 55,206 ألف ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بارتفاع قدره 158.60%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى نمو الأعمال.
وبحسب بيان الشركة على موقع تداول السعودية، يعزى ذلك الى الأسباب الرئيسية التالية:
* انخفضت إيرادات التأمين بنسبة 15.76% لتصل إلى 41,310 مليون ريال مقارنة ب 49,041 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الأقساط غير المكتسبة، مما أدى إلى تأجيل جزء أكبر من إجمالي الأقساط المكتتبة إلى فترة إعداد التقارير المستقبلية.
* ارتفعت مصاريف خدمات التأمين بنسبة 43.31% لتصل إلى 64,202 مليون ريال مقارنة ب 44,798 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع المطالبات المتكبدة ومصاريف خدمات التأمين ذات الصلة نتيجةً لزيادة الأنشطة التجارية والأعمال.
وقد تم تعويض هذا الانخفاض جزئياً بما يلي:
* بلغت المصاريف التشغيلية الأخرى للربع الحالي 3,827 مليون ريال، مقارنةً بـ 4,535 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام الماضي، بانخفاض قدره 15.61%.
علاوة على ذلك، بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة للربع الحالي 87,620 مليون ريال، مقارنةً بـ 23,037 كليزم ريال خلال الربع المماثل من العام الماضي، بزيادة قدرها 280.34%، والتي تعود بشكل رئيسي إلى نمو الأعمال.
بلغ صافي (الخسارة) / الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل العائد على المساهمين للربع الحالي (25,046) مليون ريال، مقارنةً بـ 37 مليون ريال خلال الربع السابق، بانخفاض قدره 25,083 مليون ريال ويعزى ذلك إلى الأسباب الرئيسية التالية:
* ارتفعت مصاريف خدمات التأمين بنسبة 108% لتصل إلى 64,202 مليون ريال مقارنة ب 30,800 مليون ريال في الربع السابق، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع المطالبات المتكبدة ونفقات خدمات التأمين ذات الصلة الناتجة عن زيادة النشاط التجاري.
علاوة على ذلك، بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة للربع الحالي 87,620 مليون ريال، مقارنةً بـ 23,037 مليون ريال خلال الربع السابق، بزيادة قدرها 280.34%، والتي تعود بشكل رئيسي إلى نمو الأعمال.
بلغ صافي (الخسارة) / الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل العائدة إلى المساهمين للفترة الحالية (25,009) ألف ريال، مقارنةً بربح قدره 682 ألف ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض قدره 25,691 الف ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الأسباب التالية:
* انخفضت إيرادات التأمين بنسبة 30% لتصل إلى 73,100 الف ريال مقارنة ب 104,902 الف ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الأقساط غير المكتسبة، مما أدى إلى تأجيل جزء أكبر من إجمالي الأقساط المكتتبة إلى فترة إعداد التقارير المستقبلية.
وقد تم تعويض هذا التراجع جزئياً بما يلي:
بلغت المصروفات التشغيلية الأخرى للفترة الحالية 6,140 ألف ريال، مقارنةً بـ 9,049 ألف ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض قدره 32.15%.
علاوةً على ذلك، بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للفترة الحالية 142,762 ألف ريال، مقارنةً بـ 55,206 ألف ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بارتفاع قدره 158.60%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى نمو الأعمال.