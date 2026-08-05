ارتفاع أرباح «مجموعة فتيحي» إلى 7.4 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الأربعاء 5 أغسطس 2026 05:44 مساءً كتب شريف احمد - ارتفعت أرباح مجموعة فتيحي القابضة في الربع الثاني من 2026 بنسبة 2% إلى 7.4 مليون ريال، مقابل 7.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي من عام 2026م مقارنة بصافى الربح خلال الربع المماثل من عام 2025م بشكل رئيسي إلى ما يلي:
1- ارتفاع المبيعات بنسبة 19.5%، حيث بلغت 10.4 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2026م، مقارنة بمبلغ 8.7 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2025م.
2- ارتفاع حصة الشركة من نتائج أعمال شركة زميلة بنسبة 26.1% خلال الربع الثاني من عام 2026م، حيث بلغت 2.9 مليون ريال، مقارنة بمبلغ 2.3 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2025م.
3- انخفاض مصروف الزكاة بنسبة 16.7%، حيث بلغ 0.5 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2026م، مقارنة بمبلغ 0.6 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2025م.
جاء هذا على الرغم من:
1- انخفاض توزيعات أرباح من أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل بنسبة 9.4%، حيث بلغت 7.7 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2026م، مقارنة بمبلغ 8.5 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2025م.
2- ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع والإدارية والعمومية والمصروفات الأخرى بنسبة 7.9%، حيث بلغت خلال الربع الثاني من عام 2026م مبلغ 6.8 مليون ريال، مقارنة بمبلغ 6.3 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2025م.
يعود سبب تحقيق أرباح خلال الربع الحالي مقارنة بتحقيق خسائر خلال الربع السابق بشكل رئيسي إلى ما يلي:
1- تسلم توزيعات أرباح من أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل بلغت 7.7 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2026م، مقارنة باستلام توزيعات أرباح بمبلغ 0.8 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2026م.
2- تحقيق أرباح من حصة الشركة من نتائج أعمال شركة زميلة خلال الربع الثاني من عام 2026م، حيث بلغت 2.8 مليون ريال، مقارنة بتحقيق خسائر بمبلغ 2.2 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2026م.
3- انخفاض مصاريف البيع والتوزيع والإدارية والعمومية والمصروفات الأخرى بنسبة 6.8%، حيث بلغت 6.8 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2026م، مقارنة بمبلغ 7.3 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2026م.
4- انخفاض مصروف الزكاة بنسبة 44.4%، حيث بلغ 0.5 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2026م، مقارنة بمبلغ 0.9 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2026م.
وجاء هذا على الرغم من:
1- انخفاض المبيعات بنسبة 20%، حيث بلغت 10.4 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2026م، مقارنة بمبلغ 13 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2026م.
يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال النصف الأول من 2026، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى ما يلي:
1- انخفاض حصة الشركة من نتائج أعمال شركة زميلة خلال النصف الأول من عام 2026م، حيث بلغت 0.6 مليون ريال مقارنة بمبلغ 3 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2025م.
2- انخفاض توزيعات أرباح من أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل، حيث بلغت 8.5 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2026م، مقارنة بمبلغ 10 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2025م.
3- ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع والإدارية والعمومية والمصروفات الأخرى بنسبة 7.8% حيث بلغت خلال النصف الأول من عام 2026م مبلغ 13.8 مليون ريال، مقارنة بمبلغ 12.8 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2025م.
وجاء هذا على الرغم من: ارتفاع المبيعات بنسبة 15.8%، حيث بلغت 23.4 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2026م، مقارنة بمبلغ 20.2 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2025م.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي من عام 2026م مقارنة بصافى الربح خلال الربع المماثل من عام 2025م بشكل رئيسي إلى ما يلي:
1- ارتفاع المبيعات بنسبة 19.5%، حيث بلغت 10.4 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2026م، مقارنة بمبلغ 8.7 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2025م.
2- ارتفاع حصة الشركة من نتائج أعمال شركة زميلة بنسبة 26.1% خلال الربع الثاني من عام 2026م، حيث بلغت 2.9 مليون ريال، مقارنة بمبلغ 2.3 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2025م.
3- انخفاض مصروف الزكاة بنسبة 16.7%، حيث بلغ 0.5 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2026م، مقارنة بمبلغ 0.6 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2025م.
جاء هذا على الرغم من:
1- انخفاض توزيعات أرباح من أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل بنسبة 9.4%، حيث بلغت 7.7 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2026م، مقارنة بمبلغ 8.5 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2025م.
2- ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع والإدارية والعمومية والمصروفات الأخرى بنسبة 7.9%، حيث بلغت خلال الربع الثاني من عام 2026م مبلغ 6.8 مليون ريال، مقارنة بمبلغ 6.3 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2025م.
يعود سبب تحقيق أرباح خلال الربع الحالي مقارنة بتحقيق خسائر خلال الربع السابق بشكل رئيسي إلى ما يلي:
1- تسلم توزيعات أرباح من أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل بلغت 7.7 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2026م، مقارنة باستلام توزيعات أرباح بمبلغ 0.8 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2026م.
2- تحقيق أرباح من حصة الشركة من نتائج أعمال شركة زميلة خلال الربع الثاني من عام 2026م، حيث بلغت 2.8 مليون ريال، مقارنة بتحقيق خسائر بمبلغ 2.2 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2026م.
3- انخفاض مصاريف البيع والتوزيع والإدارية والعمومية والمصروفات الأخرى بنسبة 6.8%، حيث بلغت 6.8 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2026م، مقارنة بمبلغ 7.3 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2026م.
4- انخفاض مصروف الزكاة بنسبة 44.4%، حيث بلغ 0.5 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2026م، مقارنة بمبلغ 0.9 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2026م.
وجاء هذا على الرغم من:
1- انخفاض المبيعات بنسبة 20%، حيث بلغت 10.4 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2026م، مقارنة بمبلغ 13 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2026م.
يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال النصف الأول من 2026، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى ما يلي:
1- انخفاض حصة الشركة من نتائج أعمال شركة زميلة خلال النصف الأول من عام 2026م، حيث بلغت 0.6 مليون ريال مقارنة بمبلغ 3 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2025م.
2- انخفاض توزيعات أرباح من أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل، حيث بلغت 8.5 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2026م، مقارنة بمبلغ 10 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2025م.
3- ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع والإدارية والعمومية والمصروفات الأخرى بنسبة 7.8% حيث بلغت خلال النصف الأول من عام 2026م مبلغ 13.8 مليون ريال، مقارنة بمبلغ 12.8 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2025م.
وجاء هذا على الرغم من: ارتفاع المبيعات بنسبة 15.8%، حيث بلغت 23.4 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2026م، مقارنة بمبلغ 20.2 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2025م.