تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 07-08-2026

ارتفع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدعوماً ببدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، عقب تشكيلها لدايفرجنس إيجابي عزز من الزخم الشرائي، في ظل استمرار تداولات الزوج أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يواصل تقديم دعم فني يعزز من استقرار الحركة الإيجابية.

وفي الخلفية من ذلك يستمر الاتجاه التصحيحي الصاعد في فرض سيطرته على المدى القصير، مع تماسك المؤشرات الفنية بما يدعم استمرار النظرة الإيجابية لتحركات الزوج خلال الفترة المقبلة.