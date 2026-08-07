الاقتصاد

تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 07-08-2026

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تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 07-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-07 11:27 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.07

ارتفع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدعوماً ببدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، عقب تشكيلها لدايفرجنس إيجابي عزز من الزخم الشرائي، في ظل استمرار تداولات الزوج أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يواصل تقديم دعم فني يعزز من استقرار الحركة الإيجابية.

 

وفي الخلفية من ذلك يستمر الاتجاه التصحيحي الصاعد في فرض سيطرته على المدى القصير، مع تماسك المؤشرات الفنية بما يدعم استمرار النظرة الإيجابية لتحركات الزوج خلال الفترة المقبلة.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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