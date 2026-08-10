تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 10-08-2026

يشهد سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) تداولات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي، ليحاول الزوج اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق مستوى المقاومة المهم 1.1555، وسط استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تزيد من فرص الصعود في الفترة القريبة المقبلة.