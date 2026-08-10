تحديث توقع سعر الفضة اليوم 10-08-2026

تراجع قليلاً سعر الفضة (SILVER) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستكمل السعر محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً ليساعده على استئناف مكاسبه من جديد في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أوسع لتحقيق المزيد من المكاسب واستهداف مقاومات جديدة على المدى القريب، خاصة مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير.