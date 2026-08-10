الاقتصاد

تحديث توقع سعر الفضة اليوم 10-08-2026

0 نشر
0 تبليغ

تحديث توقع سعر الفضة اليوم 10-08-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الفضة اليوم 10-08-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-10 11:16 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.10

تراجع قليلاً سعر الفضة (SILVER) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستكمل السعر محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً ليساعده على استئناف مكاسبه من جديد في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أوسع لتحقيق المزيد من المكاسب واستهداف مقاومات جديدة على المدى القريب، خاصة مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا